انت الان تتابع خبر سوزان نجم الدين تعلن خطوبتها وهوية خطيبها تشعل المتابعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال لقائها في قناة «أغاني أغاني» اللبنانية، أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن خطبتها من رجل أعمال لم تكشف عن اسمه.

وأكدت نجم الدين، أنها تعرفت على خطيبها على متن طائرة بطريقها إلى باريس، وصارت شرارة الحب من أول نظرة، حسب وصفها، مشيرة ان خطيبها لا يرغب في أن تتحدث عنه كثيراً إلى وسائل الإعلام، كاشفة فقط عن الحرف الأول من اسم خطيبها حيث قالت إنه يبدأ بحرف الـ «ب».

وأشارت الممثلة السورية بأنها ربما تكون عروس 2022، إلا إذا حدث أمر غير متوقع، وذلك ردا على سؤال المذيعة حول موعد زواجها.

وتفاعل الجمهور مع نبأ خطوبة سوزان نجم الدين متمنين لها السعادة والفرح الدائم برفقة زوجها المستقبلي، بينما حاول البعض التعرف على هوية خطيبها والتخمين بطرح عدة أسماء.

وعلى صعيد آخر، احتفلت سوزان نجم الدين مؤخرا بخطوبة شقيقها المنتصر نجم الدين في حفل عائلي، ونشرت عبر حسابها على فيسبوك صوراً لها ولشقيقها وخطيبته من الحفل وتمنت للخطيبين السعادة والهناء، وكتبت: «خطوبة مباركة لأخي الحبيب المنتصر وللحبيبة لمى.. أتمنى لكما حياةً سعيدةً مليئةً بالحب والفرح".

يُذكر أن سوزان نجم الدين كانت متزوجة بسراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية بسكتة قلبية يوم احتفالها بعيد ميلادها في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2020، وهو رجل أعمال سوري، كان مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، تزوج الثنائي عام 1995، وعاشا معًا في سوريا، ورزقا بأربع أبناء، ولكن انفصلا نظرًا لكثرة المشاكل بينهما وأعلنا انفصالهما عام 2011.