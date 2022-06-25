انت الان تتابع خبر أكرم حسني يسترجع ذكريات طفولته.. وجدل بين متابعيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مؤخرًا الفنان أكرم حسني بمفاجئة محبيه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فقد قام بنشر صورة جديده له جمعت بينه وبين أولاده، أثناء تواجدهم على أحد الشواطئ أثناء قضائهم العطلة الصيفية بمدينة الإسكندرية، وقد لاقت الصورة تفاعل كبير جدًا من قبل عدد كبير من المتابعين.

أكرم حسني يسترجع ذكريات طفولته

كانت تلك الصورة التي قام النجم أكرم حسني بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والتي ظهر بها بصحبة أبنائه، السبب وراء استرجاعه ذكريات طفولته مع والده أيام المصيف، وجاء معلقًا عنها قائلاً: “وأنا صغير أبويا كان بياخدنا إسكندرية، وهتفضل هي أجمل ذكرياتي مع الصيف، فروحت أنا وربا وياسين نعمل ذكريات جديدة”.

ومن الجدير بالذكر أن صورة أكرم حسني وأولاده لاقت تفاعل كبير جدًا، فقد أشاد بها آلاف المتابعين، خاصة وأن أبنائه نادرًا ما يظهرون معه، وهذا هو ما جعل بعض المتابعين يعتقدون في البداية أن التي بصحبته في الصورة هي زوجته وليست أبنته، خاصة وأن ملامحها أعطتها عمر أكبر من عمرها، وقد جاءت بعض تعليقات المتابعين: “دي بنتك؟ افتكرتها زوجتك”، “بنتك كبرت أوي ما شاء الله”، “يا تري لفيتوا في إسكندرية ولا لا”، “ربنا يحفظهم ليك”.