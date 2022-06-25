انت الان تتابع خبر اتفرج – نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها بفستان غير متوقع : كشف المستخبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي، فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية علة موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”

وظهرت نرمين الفقي، خلال احتفالها الذي وفق يوم الأثنين الماضي 21 يونيو 2022،حيث ارتدت فستان كاروهات حمالة مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر داخل إحدي الكافيهات وهي تغني “happy birth day to you”.

وعلقت الفنانة علي الفيديو قائلة شكرًا يا صديقي على الاحتفال بعيد ميلادي في يوم 21 الذي صنعت فيه يومي.

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : عيد ميلاد سعيد لك بارك الله في أيامكم بالصحة والثراء والجدية والسلام. أتمنى أن تتحقق كل أحلامك وأمنياتك- عيد ميلاد سعيد- كل سنه و انتى طيبه و بخير و سعادة يا رب.



