انت الان تتابع خبر رسالة زينة عن حادث طالبة المنصورة: ارحموا سيرتها لا هي شخصية عامة ولا ملك الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة زينة على توجيه رسالة إلى جميع مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، بأن لا يتم نشر اعترافات المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وذلك لما يحدث من تجاوزات حالياً على السوشيال ميديا.

رسالة زينة عن حادث طالبة المنصورة

ونشرت الفنانة زينة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة “كفاية كلام في سيرة البنت، كفاية انها اتقتلت، لاهي شخصية عامة ولاهي ملك جمهورها عشان تنهشوا في لحمها وسيرتها، وتنشروا كلام مجرم قاتل”.

طلب زينة من الجميع بوقف أي كلام عن الحادث

وأضافت زينة قائلة “أوقفوا أي كلام، وانشروا لنا الحكم، لما القضاء يحكم بالعقوبة اللي يستحقها، ارحموا سمعتها، شابة زي الفل في بداية حياتها، طالبة زي الفل، وأهل بنتهم اتقتلت غدر على إيد فاشل مجرم، وقفوا كلام انتوا بتتاجروا بالناس أحياء وأموات، كفاية بقى، حسبي الله ونعم الوكيل”.