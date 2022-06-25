انت الان تتابع خبر اتفرج .. نجلاء بدر تظهر بفستان الجونة الفوشيا المثير للجدل: بيخلي الست جسمها حلو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة نجلاء بدر للمرة الثانية بفستان جرئ ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي سابقاً، ولكن هذا مع تغير لونه من اللون الأسود إلى الفوشيا، وهي من الأشياء التي أثارت ضجة كبيرة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

نجلاء بدر تظهر بفستان الجونة الفوشيا المثير للجدل من جديد

وتحدث نجلاء بدر أثناء فيديو لها من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلة “أي ست تلبس الفستان يعملها shape للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم، أنا مش محتاجة جسمي يبقى حلو لأن الفستان هيخلي جسمي حلو، هو لوحده عامل الجسم، فأي واحده عندها ديفوهات في جسمها لو تلبس الفستان هيعملها شيب، هي دي النقطة أنا مش محاجة يكون جسمي حلو، الفستان هيخليني حلوة”.

تصدر نجلاء بدر الترند بعد فستانها في الجونة

وعبرت نجلاء بدر عن حزنها الشديد سبب تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد ظهورها بفستان جرئ اثناء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وتحدثت أثناء مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر، قائلة “أول مرة يحصلي حاجة زي كده في حياتي، أنا فعلا مخضوضة وبدأت أقلق هو أنا كان شكلي للدرجة دي مش حلو؟”.