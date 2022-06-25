انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس كاجوال جريئة.. جمالها بان بزيادة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة كل متابعيها بالكثير من الصور الجديدة الخاصة بها، وهي من آخر جلسة تصوير لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحصلت على إعجاب الكثير من محبيها.

جمال هيفاء وهبي ظهر في أحدث إطلالتها

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي في أحدث إطلالتها وهي ترتدي ملابس كاجوال، حيث أنها ارتدت بنطلون لونه أسود وعليه سترة من نفس اللون ذات شكل رائع، وتصميمها عبارة عن أوف شولدر وأكمام طويلة وهي مفتوحة من على الصدر والبطن، ولفتت أنظار كل المتابعين على انستجرام.

صور هيفاء وهبي تخطف الأنظار بملابس كاجوال جريئة

وتألقت هيفاء وهبي في إطلالتها حيث أنها اختارت تسريجة بسيطة وهذا ما زادها جمال، وهي اختارت أن تضع العديد من لمسات المكياج الهادئة، وهذا ما أبرز جمالها ورقة ملامحها، وارتدت المجوهرات البسيطة والرقيقة التي ضافت لها لمسة جمالية جعلتها تتألق كثيراً.