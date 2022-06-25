مادلين مطر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها على انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 07:25 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مادلين بإطلالة جريئة وهي ترتدى توب اصفر مكشوف البطن، وبنطال جينز وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت مادلين بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.

وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

كانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.