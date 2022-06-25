انت الان تتابع خبر منذر رياحنة يفجّر الصدمة حول إعتزاله التمثيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -عند حلوله ضيفاً في برنامج "كلام الناس"، كشف الممثل الأردني ​منذر رياحنة​ انه تعرض في وقت سابق لموقف صعب، حيث راوده شعور بالفشل وانه غير موهوب، كاد بعده ان يعتزل الفن نهائيا، لولا الصداقة التي تربطه بالممثل المصري ​أحمد عز​ الذي دعمه ومنعه من الإعتزال.

واشار الرياحنة ان أحمد عز قال له: "أنت غبي لأنك بتفكر كدا ومفيش منك اتنين في الوسط الفني"، وكان لكلامه وقع ايجابي عليه فتخطى مرحلة انهياره وقرر ان يكمل مسيرته الفنية.

وأكد الفنان الأردني، انه يعتبر عز صديقه الصدوق، حتى أولاده يعتبرون الفنان أحمد عز بمثابة عمهم، وقال: "هو صديق وكلمته بتعمل جوا القلب مفعول سحر.. شكرا يا أحمد عز".

وعلى صعيد آخر، أشار رياحنة، إنه كان من المفترض أن ينضم لفيلم الممر بشخصية الضابط الإسرائيلي ولكنه رفض لأنه كان يصور مسلسل حينها، وقام بعمله الفنان إياد نصار، وأشاد بدور نصار قائلا: "قدم دور مخيف.. وكنت فى لحظة أقول الحمد لله إني مكنتش أنا"، مشيرا ان الفيلم وطني وأهم منه، بحسب وصفه وقال: "لو فيلم عادي كنت أقول أوكي.. ولكن لما بعمل حاجة لمصر الموضوع أعلي مننا بكثير".

هذا وكشف منذر ريحانة في حواره مع الإعلامية ياسمين عز، عن رأيه في مسلسل الثمانية، والذي اعتبره 8 أفلام مجتمعة، وليس مجرد مسلسل، وقال: نا "قرأت النص حرفا حرفا، قمة الأناقة والروعة والجمال مع فريق عمل محترم جدًا"، مؤكدا انه عمل رائع جدًا بتقنيات عالية وأياد عربية، حيث يوجد مشهد بينه وبين الفنان آسر ياسين اعتبره من أصعب المشاهد التي جسدها في المسلسل من حيث التنفيذ.