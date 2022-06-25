انت الان تتابع خبر تفاصيل تقشعر لها الأبدان: دينا ترقص بمكان وفاة والدها بعد دفنه بساعات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -ردت الراقصة المصرية دينا خلال ندوة صحفية، على الانتقادات التي وجهت لها بعد رقصها في حفل زفاف المطربة بوسي، عقب انهيارها في نفس اليوم خلال جنازة الراحل سمير صبري.

وأشارت دينا أن الناس لا يفصلون بين عملها وواجباتها كإنسانة، مؤكدة انها تؤدي عملها حتى لو كانت في أسوأ حالاتها النفسية، وطالبت كل من انتقدها بعدم المزايدة عليها فيما يخص حبها للفنان الراحل سمير صبري.

وضربت دينا مثالا على التزامها في عملها مهما كانت حالتها النفسية، وقالت انه وفي نفس اليوم الذي توفي فيه زوجها، عملت في مسرحية لعادل إمام، وعندما توفي والدها كانت ملتزمة بإحياء حفلة زفاف بنفس الفندق الذي مات فيه، فدفنته وأحيت الحفل بعدها مباشرة.

وأكدت الراقصة المصرية أنها تمتلك القدرة على الفصل بين أحزانها وأفراحها، مشيرة أنها تحافظ على ابتسامتها خلال إحياء فعالياتها حتى لو كانت تعيش ظروفاً نفسية صعبة.

ولاقت تصريحات دينا جدلا واسعا على مواقع التواصل، حيث عبر عدد كبير عن استيائهم من قدرة دينا على الرقص في نفس اليوم الذي فقدت فيه أقرب الأشخاص على قلبها، واتهمها البعض بانها متجردة من الأحاسيس، لأن فقدان شخص عزيز اهم من كل الأعمال، وأكد البعض ان ما روته دينا يقشعر له الأبدان.

وعلى صعيد آخر، أكدت ​الراقصة دينا​ أنها لن تعتزل الرقص وتتفرغ للعبادة، مشيرة انها تفتخر بمهنتها كما أن ابنها يتفتخر بها، وقالت: "ابني يضايق ليه دا بيفتخر بيا في كل مكان وأنا مثله الأعلى".

وأشارت دينا ان ابنها متعلم ويملك ثقافة ووعيا كبيرين، ودائما يوجهها وينصحها بعمل مدرسة في الرقص خارج مصر، ودائما يتحدث معها حول اعمالها، معبرا عن افتخاره بها وبالفن الذي تقدمه، وأردفت دينا حول ارتداء الحجاب قائلة: "حساب ربنا ليس بالشكل ولكن بالأعمال".