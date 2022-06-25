انت الان تتابع خبر الشاعر علي العساف يتأهب للمشاركة في شاعر المليون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد الشاعر الكويتي علي العساف للمشاركة في برنامج "شاعر المليون" خلال نسخته القادمة، وبرغم أن مجال عمله هو الهندسة المدنية، إلا أنه يمتلك موهبة الشعر منذ الصغر، وقد قدم عدة أعمال شعرية مميزة خلال الفترة الماضية، أهلته للمشاركة في برنامج "شاعر المليون".

الجدير بالذكر أن علي العساف هو شاعر وصانع محتوى، وحاصل على لقب برنامج "الراوي" في سنة ٢٠٢١، وهو أول من إستخدم فكرة القصص ومواقف الناس الشخصية وحولها إلى شعر في وسائل التواصل الإجتماعي وتخطت مشاهداته في التيك تيك حاجز المليون في أكثر من مناسبة ويمتلك مئات الآلاف من المشتركين.

ويُعتبر علي العساف حاليا من رواد صناعة المحتوى العائلي المناسب لكل الإعمار حتى صار من أيقونات ذلك المحتوى في المنطقة العربية.