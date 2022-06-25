انت الان تتابع خبر ممنوع الرقص .. شروط الدخول لحفل أنغام تصدم الكويتيين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة المصرية أنغام مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً ضخماً، على مسرح الأرينا بالكويت، قدمت فيه أجمل أغانيها، وارتدت الفنانة Jumpsuit باللون الأبيض، من تصميم اللبناني زهير مراد، وأجرت تعديلات بسيطة عليه ليناسبها، فأغلقت فتحة الصدر قليلا وتخلت عن الحزام.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة من قائمة أسعار التذاكر في الحفل، وكشف البوستر الذي طرحه الموقع المخصص لشراء التذاكر تقسيمها إلى ست فئات مختلفة، وهي:

1- الفئة الملكية بـ150 ديناراً كويتياً

2- الفئة الماسية بـ100 دينار كويتي

3- الفئة البلاتينية بـ80 ديناراً كويتياً

4- الفئة الذهبية بـ70 ديناراً كويتياً

5- الفئة الفضية بـ50 ديناراً كويتياً

6- الفئة البرونزية بـ40 ديناراً كويتياً

كما أعلنت الشركة المنظمة للحفل طرح تذاكر مخفضة في الفئة الملكية لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بـ70 ديناراً كويتياً.

ولكن ما أثار الجدل على مواقع التواصل، شروط دخول الحفل، والتي أعلنت عنها الشركة المنظمة، وهي: الالتزام بقواعد المظهر العام والآداب العامة بما يتماشى مع ثقافة الكويت، والتزام حامل التذكرة بالجلوس وعدم الرقص في أثناء الحفل، منع دخول الأطفال الأقل من 10 أعوام، كما حددت موعد دخول الحضور الساعة 7:30 م، وبدء أنغام الحفل في تمام الساعة 9:30 م.

كما أحيت الفنانة المصرية، حفلًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة، قدمت فيه مجموعة من أشهر أغانيها، من بينها: لوحة باهتة، ونفضل نرقص، كما أحيت حفلا آخر في مركز المنارة بالتجمع الخامس منذ أسبوعين.

أما آخر اصداراتها الفنية، طرحت أنغام مؤخرا أغنية جديدة بعنوان: "ونفضل نرقص"، وتخطت الأغنية حاجز الـتسعة ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".