انت الان تتابع خبر إعتزال براد بيت التمثيل يصدم الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدم نجم هوليوود، ​​براد بيت،​​ الجمهور بتصريحاته الأخيرة لمجلة GQ البريطانية، والتي تحدث فيها عن قرار إعتزاله، واقتراب نهاية مسيرته الفنية.

وقال براد بيت أن أيامه في صناعة الأفلام أصبحت معدودة، وانه يعتبر نفسه في مرحلته الأخيرة، مضيفا: "أريد فقط دائما أن أصنع الفن، لذا إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه، فسأبتعد بطريقة ما".

وكشف نجم هوليوود خلال حواره، عن معاناته من الآلام النفسية لسنوات عديدة، بعد طلاقة من النجمة أنجلينا جولي، إلى الحد الذي أصبح يفضل الوحدة والبقاء من دون ارتباط، كما تحدث براد بيت عن الكوابيس التي طاردته لمدة 4 أو 5 سنوات.

وروى براد ما يراه في هذه الكوابيس، حيث يرى انه يسير في الظلام، على رصيف في حديقة، او ممشى خشبي، وعندما يعبر تحت مصباح شارع، كان أحدهم يقفز من الهاوية ويطعنه في الضلوع، كما يرى في كوابيسه ان أشخاص يحاصروه ويلاحقونه حتى يسببوا له ضررا جسيما، أو أن يتم مطاردته في منزل مع طفل وكان سيساعده في الهروب ولكن تم تعليقه على سطح السفينة ويطعنه طعنا دائما.

يذكر ان علاقة براد بيت وأنجلينا جولي قد وصلت إلى المحاكم بعد إنفصالهما بشكل رسمي، ومؤخرا اتهم الممثل ، بالسعي للإضرار بمصلحته، عندما باعت حصتها في مزرعة اشترياها في فرنسا في 2008، لأحد الأثرياء الروس، ورفع بيت دعوى قضائية ضدها لبيعها حصتها في المزرعة، مشيرا ان ما فعلته فرض عليه شراكة مع شخص أجنبي له علاقات ونيات مشبوهة، ولم يصدر أي تعليق علني عن جولي.