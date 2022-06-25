انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تراجع لطلبة الثانوية العامة: طه حسين كان بياكل بيض وبصل وعسل أسود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت الفنانة سمية الخشاب توجيه نصائحها لطلبة الثانوية العامة قبل موعد الامتحانات، وهو ما اعتادت عليه خلال الفترة الأخيرة.

حيث نشرت “سمية” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عدة تدوينات قالت فيها: “حبايبي ربنا معاكوا في العربي، متنسوش انه طه حسين كان بياكل بيض وبصل وان الارانب كانت بتنط من فوق السور”.

وأضافت: “وعسل اسود كمان، وكان بيغطي رجله كويس عشان العفاريت متعبثش بصوابعه“.

سمية الخشاب تشرح المناهج لطلبة الثانوية العامة من خلال “تويتر”

يُذكر أن الفنانة سمية الخشاب، اعتادت خلال الفترة الأخيرة على شرح المناهج الدراسية وأسئلة الامتحانات لطلبة الثانوية العامة، كما حرصت على توجيه النصائح لهم قبل كل امتحان، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها على “تويتر”.

وكانت “سمية” قد أوضحت في تغريدة سابقة، أنها تستعين بفريق كامل من أعلى الخريجين لمساعدتها في شرح المناهج للطلبة