انت الان تتابع خبر حلمي عبد الباقي: نقابة المهن الموسيقية لم توافق على عودة شاكوش للغناء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المطرب حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن المجلس لم يوافق على عودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش إلى الغناء مرة أخرى.

حيث أوضح “حلمي” من خلال فيديو بث مباشر على صحفته على موقع “فيس بوك” أن حسن شاكوكش تقدم بالتماس لمجلس النقابة عبر هيئة التحقيقات، وأن المجلس قرر تأجيل النقاش في هذا الأمر وتركه للمجلس القادم.

وأقسم “حلمي” أن ما يقوله هو ما حدث، موضحًا أن هناك من قال له أن الشؤون القانونية أصدرت بيان بعدم حرمان لأي عضو من عمله مدى الحياة، وطُلب منه التوقيع على هذا البيان وقام بالتوقيع بالفعل.

وأوضح أنه مسؤول عن كل حرف يقوله، على الرغم من احتمالية حدوث مشكلات بسبب هذا التصريح، وأنه على استعداد لتقديم استقالته، مشيرًا إلى أنه فوجئ بـ حسن شاكوش ممسكًا بالكارنيه، ولا يعلم من منحه له.

يُذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، قد أعلن عن تصالحه مع نقابة المهن الموسيقية، وحصوله على تصريح مزاولة المهنة بعد توقف دام 10 أشهر، في الوقت الذي خرجت فيه النقابة ببيان تؤكد فيه قبول لجنة التطلعات التظلم الذي قدمه “شاكوش”، وتم منحه التصريح بعد مراقبة مدى التزامه طوال فترة إيقافه.