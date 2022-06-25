انت الان تتابع خبر أحلام تنشر صورتها وتعلق عليها: قد تأتيك الفرحة على شكلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت المطربة الإماراتية أحلام على متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة لاقت إعجابات وتفاعل الكثير.

حيث نشرت “أحلام” صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا طويل بأكمام، مع تسريحة شعر كلاسيكية حيث تركت شعرها ينسدل على كتفيها، ووضعت مكياج يتناسب مع لون الفستان، وأرفقت أحلام مع الصورة التعليق التالي: “قد تأتيك الفرحة على شكل أحلام”.

يُذكر أن ألبوم “فدوة عيونك” هو أحدث أعمال المطربة الإماراتية أحلام، والذي قدمت من خلاله 24 أغنية، غنتهم جميعًا باللهجة الخليجية، ومن أبرز تلك الأغاني: فدوة عيونك، حزين زوبعة، ابن التراب، خاطري ضايق، وما سألت إلا عليك، سر معلن، تشرق الشمس وتغيب.