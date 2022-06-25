انت الان تتابع خبر هلا رشدي.. تفاصيل أزمة صحية لفنانة زعلت السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضحت الفنانة هلا رشدي، تطورات الأزمة الصحية التي تعرضت لها وأجرت بسببها عملية جراحية عاجلة.

وقالت هلا رشدي، كنت متجهة يوم 14 مايو الماضي إلى إحدى الدول العربية، وأثناء هبوطي من الطائرة شعرت بشد عضل شديد في قدمي، واتجهت للفندق، مع استمرار الألم”.

تفاصيل أزمة هلا رشدي

وتابعت في بث مباشر عبر حسابها على “فيسبوك: “روحت لدكتور من اللي هما سمكرية البني آدمين دول، وبرضو ما فدنيش بحاجة، وبعدين روحت تاني يوم لدكتورة نفس النظام، قالتلي عندي غضروف على وشك الإنفجار، وفضلت تضغط على أماكن معينة في جسمي، وفجأة الألم راح، وقررت أنام بقى، صحيت كنت هموت، رجلي الشمال وقفت، وأخدت ترامادول، ولا سكنّي، ولا عملي دماغ حتى”.

واستكملت: “قررت أرجع مصر، وقولت أموت في بلدي، كفاية كده، وفعلا رجعت وعملت رنين مغنطيسي، ولقينا الغضروف انفجر، ونزل على العصب الشمال في رجلي، وقبل العملية بيوم؛ ناس كتير كلمتني، وده أكد لي إن ده آخر يوم في عمري”.

وأضافت: “لما كنت في غرفة العمليات، أهلي بيشوفوا أخبار كتيرة، زي: وفاة هلا رشدي، وحاجات كتير من كده، بس الحمد لله، ولما صحيت شوفت المحلول اللي فيه الحاجات اللي طلعت مني في العملية؛ عرفت قد إيه البني آدم هين، وماعرفش ليه الناس بتظلم بعضها

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