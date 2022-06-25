انت الان تتابع خبر منذر رياحنة: عندما شعرت أنني لا أجيد التمثيل أحمد عز قالي انت مافيش منك اتنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الفنان الأردني منذر رياحنة، أن الفنان أحمد عز أنقذه من الانهيار عندما ساءت حالته النفسية، وهو موقف لا ينساه له.

وأضاف “منذر” خلال لقاءه في برنامج “كلام الناس” المُذاع عبر قناة MBC مصر، أنه كان في إحدى الفترات شعر بعدم إجادته التمثيل وأي شيء آخر، وعندما اتصل بالفنان أحمد عز؛ قال له نصًا: “تعالى يا غبي أنت مفيش منك اتنين”.

وأوضح الممثل الأردني أن تلك الكلمات كانت لها مفعول السحر، مؤكدًا: “في كلمة بتطلعك لفوق وكلمة تنزلك الأرض”، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين أحمد عز جيدة للغاية، وأن أولاده يعتبرونه عمًا لهم.

منذر رياحنة: أحمد زكي هو اللي خلاني أدخل التمثيل

وأشار “منذر” إلى أن الفضل في دخوله عالم التمثيل يعود إلى الفنان الراحل أحمد زكي، مضيفًا أنه عندما رآه للمرة الأولى كان يجلس على حمام السباحة، وفي تلك اللحظة استرجع شخصيتيه في فيلميه الهروب والبريء، وعندما ذهب إليه كمعجب قبّل يديه.

وأكد أنه قبل على الفور دوره في مسلسل “جبل الحلال” حتى بدون أجر، لأن التمثيل مع الفنان محمود عبد العزيز شرف كبير بالنسبة له.