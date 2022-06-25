انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تخطف لها القلوب والأنظار في أحدث ظهور لها.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي بمشاركة محبيها ومتابعيها مجموعة من صورها الجديدة من آخر جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”ـ وقد نالت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

هيفاء وهبي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

تألقت الجميلة هيفاء وهبي من خلال إطلالة كاجوال جذابة للغاية، فقد قامت بارتداء بنطلون كاجوال أسود اللون، بالإضافة إلى أنها نسقت معه سترة مميزة وجذابة من نفس اللون، وتميزت بتصميمها الأوف شولدر وأكمامها الطويلة، بالإضافة إلى أنها مفتوحة من الصدر والبطن.

تميزت إطلالة هيفاء وهبي باختيارها تسريحة ليس بسيطة زادت من تألقها، بالإضافة إلى أنها اختارت وضع بعض لمسات المكياج الهادئ لتزيد وتبرز جمال ورقة ملامحها، هذا بالإضافة إلى أنها فضلت الاستعانة ببعض المجوهرات الرقيقة والبسيطة، لتضيف من خلالهم لمسة جمالية لهذه الإطلالة الأنيقة.

على الرغم من أن إطلالة هيفاء وهبي تميزت بملابسها الكاجوال، ولكنها فضلت أن تختار حذاء كلاسيك باللون الأحمر، ولم تقوم بارتداء حذاء رياضي، وعلى الرغم من ذلك، نالت إطلالتها على إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها، وخطفت بها القلوب والأنظار.