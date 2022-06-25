انت الان تتابع خبر مين يسكن عند سمية الخشاب..”هعمل كومباوند تحكمه الستات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سمية الخشاب تدوينة قصيرة على “تويتر”؛ ونصها “عايزة أعمل كومباوند خاص أو مدينة؛ ويبقى لون كل حاجة pink؛ وأغلى وجبة سوشي بـ10 جنيه، واللي يمسكوا رئاسة الكومباوند ده يبقوا ستات بس، أعلى المناصب ستات بس، أي حد من السكان يحكم على حد تاني ياخد سجن مؤبد، أي حد هيقول كلمة سلبية هيدفع 1000 جنيه غرامة”.

وبعد نشر الفنانة سمية الخشاب لهذه التدوينة؛ تفاعل معها عدد كبير من المتابعين؛ ونالت عدد كبير من التعليقات منها؛ ” خلص إعدادي على خير ويقبلوني معمار وأوعدك أعملك أحلى كومباوند بناتي فيكي يا مصر” ؛ و”لستات عملت كل حاجة مجتش ع الكومباوند يافنانة لو احتاجتي شركة مقاولات أنا موجود أهو نطلع بمصلحة”.

الجدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب؛ تواصل بشكل مستمر طرح العديد من الأفكار والاقتراحات على مواقع السوشيال ميديا.