زواج عصومي مقداد يشعل مواقع التواصل .. والمفاجأة في هوية عروسته النجمة الشهيرة وملكة الجمال!

الرياض - محمد الاطلسي - يستعد نجم قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف بـ عصومي لدخول القفص الذهبي وفقاً لمعلومات تناقلتها صفحات معجبيه. وأوضحت ن عصومي كان يرى أن "كراش الطفولة ​أمل قطامي​، نجمة قناة كراميش سابقاً هي شريكته المناسبة" مما جعل المتابعون يظنون انها العروس المحتملة.

من جهة أخرى قال البعض أن الموضوع غير صحيح وذلك بسبب وجود مشكلة بين أمل ووالدة عصومي، تصريح عصومي هذا صحيح لكنه قديم ولم يعد صحيح عن وجود اعجاب بين الثنائي على الرغم من ان الجمهور تحمس للموضوع.