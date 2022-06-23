انت الان تتابع خبر عاجل.. بيان رسمي من المهن الموسيقية بخصوص أمال ماهر: تواصلنا مع أسرتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنانة أمال ماهر وكل محبيها، من السير وراء الكثير من الشائعات التي انتشرت مؤخراً على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التي تؤثر أن حياتها في خطر حالياً.

بيان رسمي من المهن الموسيقية بخصوص أمال ماهر يثلج القلوب

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية اليوم الخميس، أنها تواصلت مع أسرتها وأكدت أنه لا صحة لكل الشائعات التي انتشرت تماماً، وأيضاً أوضحوا أن النجمة أمال ماهر تعيش حياة هادئة حالياً مع أسرتها، وقالت النقابة أنها لم تكن نقابة المهن بعيدة عن أي عضو من أعضائها سواء في السراء أو الضراء، وأيضاً أنها تسند جميع أعضائها بشكل مستمر ودائم.