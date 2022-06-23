انت الان تتابع خبر هاني شاكر يكشف تفاصيل بكاء والدة حمو بيكا في المكالمة: مفيش بيني وبينه حاجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بالكشف عن الكواليس الخاصة بأزمة مغني المهرجانات حمو بيكا، وأيضاً عدم حصوله على تصريح غناء من داخل النقابة، وتعد من أكثر الاشياء المنتشرة في الوقت الحالي.

ما قاله هاني شاكر عن حمو بيكا

وتحدث هاني شاكر أثناء استضافته في برنامج مصر الجديدة الذي يبث على شاشة إي تي سي الفضائية، قائلاً “حمو بيكا كان عليك حكم سنتين نهائي، للأسف الشديد هو طلع في رمضان، ومش كل اللي يعيط يبقى معاه حق، يعني إنت طالع بتدعي عليا في رمضان وأنا مشفتش مني غير كل خير، وعمري ما عملتلك حاجة تأذيك، يعني كان عليه حكم سنتين نهائي بالفيديوهات اللي طلع وتهجم فيها على النقابة، وقال أنا هحرق النقابة وأنا أجي أهد النقابة وحاجات كده وخد حكم سنتين، الشئون القانونية رفعت عليه قضية، وقبل التنفيذ على طول أنا والمجلس المحترح الحمد لله تنازلنا عن القضية عشان ميتحبسش”.

هاني شاكر يكشف تفاصيل بكاء والدة حمو بيكا في المكالمة

وتحدث شاكر عن تفاصيل مكالمته مع والدة حمو بيكا، وقال “لو كنا نفذنا الحكم كان زمانه لسه قاعد مكانش طلع في التلفزيون، كنا عملنا معاه الحوار في طرة، عشان كده كتر خيره أنه طلع دعى عليا في رمضان، ووالدته كلمتني كتير وقت ما كان هيتحبس وأثرت فيا، لأني أنا أولا وأخيرا أنا أب، مفيش بيني وبينه أي حاجة، الفن مش بالعاقبة ومش بالطيبة ومش بالعياط، أنت دخلت الامتحان مرتين وسقطت، وهذا لم يحدث مع أي حد، أنا كنقيب أروح أغني بداله، أروح امتحن بداله، يعني أعمل إيه طيب”.