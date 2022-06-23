اتفرج – ست الحسن درة عدت رانيا يوسف بفستان مفيش أجمل من كدة

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رياض - احمد صلاح -شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

وظهرت درة وهي ترتدي حيث ارتدت فستان من اللون الأسود المشكوف من منطقة الصدر والأرجل وتستعرض مفاتنها علي سرير، اما من الناحية الجماعية فقامت الفنانة في أستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفين.

ونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : كل الصوور حلوين وانت احلا واجمل درة في الدنيا يا حبيبتي- القمر التونسي- قمر ف كل حالاتك- بارك الله فيك ملاكي – الحلوة من غير مجهود -اوعي وشك… العسل وصل- لي بس كده لي بس.