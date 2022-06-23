أرقام فلكية صادمة ... لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان المصري سمير صبري .. تفوق الخيال!

وبعد وفاته ورحيلة عن الوسط الفني المصري، ثروة الفنان والممثل سمير صبري تُكشف للمرة الأولى.

وولد الفنان سمير صبري في مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال مصر في ديسمبر 1936، وكان متعدد المواهب حيث مثل السينما والتلفزيون والمسرح.

كما كان مذيعًا إذاعيًا في بداية حياته، ثم أصبح مقدمًا تلفزيونيًا لامعًا وقدم أحد أشهر البرامج التليفزيونية المصرية في سبعينيات القرن الماضي بعنوان “النادي الدولي”. كما عانى من مشاكل في القلب أدت إلى دخوله المستشفى عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

وشكك نشطاء في مقدار الثروة التي جمعها سمير صبري خلال مسيرته الفنية، وقالت مصادر إن ثروته بلغت 5 ملايين دولار أي ما يقرب من 80 مليون جنيه. فيما اعترف سمير أن رحلته العلاجية من السرطان على مدار عام ونصف التهمت كل مدخراته.

وفي وقت سابق، أكد الفنان صبري، نقله إلى مستشفى جديد تابع للقوات المسلحة المصرية، تنفيذًا لتعليمات الرئاسة بعلاجه على نفقة الدولة، ويخضع صبري لإشراف 15 طبيبًا متخصصًا. من أجل إعداده للخضوع لعملية جراحية دقيقة لتركيب صمام للشريان الأورطي.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة المحور، أن معنوياته تتحسن بعد قرار الرئيس بعلاجه، وقال: الرعاية التي أراها لا أشاهدها في حياتي في الوقت نفسه، كشفت صديقة مقربة له تفاصيل العملية المنتظرة .

وقالت في مداخلة خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي قدمته الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن الفنان سيخضع لعملية قسطرة لتركيب صمام للشريان الأورطي وهي عملية دقيقة يجب إجراؤها وهو في أفضل حالاته، وتمنت أن تتم خلال الفترة القريبة.

وتابعت: يجب إجراء العملية خلال يومين أو ثلاثة أيام، بعد إجراء الفحوصات والتحكم في أداء التحاليل وأنزيمات الرئة والكبد، حيث يجب أن تكون الفحوصات مستقرة حتى اكتمال العملية، مشيرة إلى أن الشريان الذي سيشهده تتم العملية في مكان محدد وهي أهم شريان في القلب ومن ثم يجب إجراؤها بدقة عالية.