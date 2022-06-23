مي عمر بإطلالة أنيقة في أحدث ظهورعلى انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 07:25 مساءً - شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها، بأحدث ظهور لها ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت مي عمر في أحدث جلسة تصوير لها من لندن، حيث ارتدت فستان انيق، واعتمدت معها حقيبة عصرية باللون الأسود، وتركت شعرا منسدلا بطريقة جذابة.

يذكر ان اخر أعمال مي عمر مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.