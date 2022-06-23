انت الان تتابع خبر عبير صبري حزينة لإلغاء مهرجان الجونة.. اعرف السبب من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة عبير صبري، عن حزنها لإلغاء مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، نظرًا لقيمة المهرجان فيما يقدمه من ندوات ودعمًا للفنانين الشباب، وعرضه أفلام عالمية وتسجيلية.

وقالت “عبير” خلال مداخلة مع برنامج “إنتي” المذاع عبر قناة ETC، أن مهرجان الجونة السينمائي من أهم الفعاليات الفنية، ولكن هناك من يتعامل معه بسطحية ويختصره في فساتين، مشيرة إلى كل شخص يبحث عن ما يهمه ويشبهه في المهرجان، واصفة من يرى أن المهرجان يُقام لعرض الفساتين بأنه شخص سطحي.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام في الفترة من 13 – 21 أكتوبر المُقبل، قبل أن تعلن إدارة المهرجان عن تأجيل دورته لأجل غير مُسمى.