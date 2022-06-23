انت الان تتابع خبر أمير المصري عن تجسيده شخصية محمد الفايد: فخور ومتحمس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته لتجسيده شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في الموسم الخامس من مسلسل نتفليكس الشهير The Crown.

حيث نشر “أمير” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورته بجانب صورة محمد الفايد، وأرفق معها التعليق التالي: “حقيقي فخور جدًا ومتحمس لمشاركتي في الجزء الخامس من مسلسل “The Crown” على Netflix”.

ويشهد الموسم الخامس من المسلسل مشاركة أمير المصري وتجسيده شخصية محمد الفايد في شبابه، كما يشارك الممثل الفلسطيني سليم ضو، ليلعب دور نفس الشخصية ولكن في مرحلة متقدمة، بينما تلعب الممثلة إليزابيث ديبيكي دور الأميرة ديانا، ويجسد الممثل المصري خالد عبد الله شخصية دودي الفايد، النجل الأكبر لمحمد الفايد.

يُذكر أن مسلسل The Crown، من أهم المسلسلات الدرامية وأكثرها حصدًا للجوائز، حيث بلغ عدد الجوائز التي حصل عليها 138 جائزة، فضلًا عن تقييمه من قِبل موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb، ونال تقييم 8.6، ويتناول المسلسل الأحداث التي مرت على الصعيد السياسي خلال عهد الملكة إليزبيث الثانية.