انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حمو بيكا حزين لحرمان جمهوره منه: سيبونا نشتغل جوه مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا أنه يفتقد عمله في مصر حالياً، وطلب من نقابة المهن الموسيقية أن تسمح له بالعمل في مصر، وذلك على الرغم من أنه يعمل بشكل جيد جداً في دبي، ولكنه يتمني أن يعود ليعمل في بلده لأنها “وحشته” وهذا على حسب قوله.

حمو بيكا يكشف مدى اشتيقاه لمصر

وتحدث حمو بيكا في بث مباشر له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل قليل، قائلاً “وحشتوني صحابي، ووحشتني مصر، مش بقالي كتير بعيد عنها، بقالي شهر، بس الشهر ده كإنه 100 سنة عدت عليا، ومصر بخير وهتفضل بخير دايما”.

حمو بيكا لا يشعر بالنجاح إلا في مصر

وطلب بيكا من المسئولين السماح له بالغناء في مصر، قائلاً “سيبونا نشتغل جوه مصر، أنا هنا في دبي شغال وكل حاجة، بس عايز أشتغل في بلدي، ومش بحس بطعم النجاح غير في بلدي، ومش بحس إني ناجح غير فيها، أنا عملت الحمد لله حفلات في دبي وتركيا وتونس وغيرها تكفيني سنة قدام، بس حابب أشتغل في بلدي، وقاعد مبنامش وبفكر كتير، كنت مخنوق، قلت أطلع أتكلم معاكم، وطالع أفضفض معاكم”.

وتابع قائلاً “متغرب بعيد عن مصر وزعلان إني متغرب بعيد عن مصر، ومش حابب أبقى تقيل على حد، وعندي ناس كتير بتشتغل معايا، بحبهم وبيحبوني، وعمري ما زعلت حد مني، الطيب هو اللي الناس بتيجي عليه، أما الخبيث محدش بييجي عليه، وعمري ماكنت خبيث”.

حمو بيكا حزين لحرمان جمهوره منه

ووجه حمو بيكا مناشدة للمسؤولين بالسماح له بالغناء في مصر، قائلاً “مش بقول كده عشان عايز أغني في مصر، زعلان عشان حرمتوا جمهوري مني، وأنا عايز أشتغل في بلدي، ومش بعمل حاجة غلط، فيه ناس بتسأل عليا، وفيه ناس مبتسألش، ومش الناس دي انت اللي طلعتها بعد ربنا وعملوا حاجة حلوة، وكملوا الطريق ونحجوا من غيري، مش زعلان ،بس سيبوا الناس تاكل عيش”، شاهدوا الفيديو من هنا.