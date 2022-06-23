انت الان تتابع خبر اتفرج انجي خوري ترسم تاتو على منطقة حساسة وتوثق فضيحتها بالفيديو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت نجمة مواقع التواصل السورية ​أنجي خوري مقطع فيدي عبر حسابها في انستغرام، وثقت من خلاله حصولها على وشم جديد أسفل بطنها، وكُتب على التاتو: "live the moment" أي عيش اللحظة.

وتعرضت انجي في هذا الفيديو لانتقادات حادة بسبب مكان وضع الوشم وتوثيقه أمام الملايين، بينما اعجب البعض بالوشم ومعناه.

يذكر ان انجي خوري قد صدمت متابعيها على انستغرام بعد ان نشرت صورة لها ظهرت فيها بوجه متورم، وكتبت تعليقا أثار الجدل قالت فيه: "رح يجي يوم واحكي كل شي عن حياتي ورح يكون اخر يوم بتشوفني فيه، حسبي الله ونعم وكيل".

وتفاعل المتابعون مع منشور انجي، متساءلين حول ما يحدث معها وسبب ظهورها الصادم، وان كانت قد تعرضت للضرب، بينما اشار البعض ان خوري تهدف اثارة الجدل وتصدر الترند بمنشورات غامضة، وخاصة انها ليست المرة الأولى التي تلمح فيها انها تريد كشف أسرار مهمة.

وعلى صعيد آخر، كان قد أشار موقع "الفن" أن أنجي قد تعرضت للنصب والاحتيال من قبل اشخاص لبنانيين أقنعوها بقدرتهم على إدخالها الى لبنان عبر وساطة كبيرة، ودفعت لهم مبلغ كبير يقارب الـ 15 الف دولار، لكن حين وصلت الى مطار بيروت الدولي تبين وجود قرار بمنعها من دخول الاراضي اللبنانية، وتؤكد المعلومات ان اسماء معروفة تورطت بالنصب عليها.

كما تحاول النجمة السورية الموجودة في ماليزيا، العودة الى الامارات العربية المتحدة التي طردت منها، لكن من دون جدوى، لوجود قرار رسمي بعدم دخولها الى البلاد، حيث لم يعد أمامها سوى العودة الى سوريا، أو البقاء بين ماليزيا وأربيل