انت الان تتابع خبر مريم البلوشي في العناية المركزة وأنباء عن تدهور صحتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، تعرضت الفنانة الكويتية ​مرام البلوشي​، لوعكة صحية أدت الى نقلها الى المستشفى، ووضعها في العناية المركزة.

وكشفت ​هند البلوشي عبر خاصية الستوري على الانستغرام، عن تعرض شقيقتها لوعكة صحية من دون ان تكشف تفاصيل او نوع الازمة الصحية، وأرفقت الخبر بفيديو ظهرت فيه مرام على أجهزة العناية المركزة، كما طلبت هند من محبيها الدعاء لشقيقتها قائلة: "اللهم يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم".

يذكر ان مرام البلوشي قد خرجت من العناية المركزة في بداية العام الماضي، وخضعت حينها لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب، وأعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وخرجت في ذلك الوقت مي البلوشي لطمأنة الجمهور على شقيقتها، مؤكدة ان صحتها جيدة.

وعلى صعيد آخر، وثّقت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت رانيا شهاب، بكاميرا هاتفها، ملاسنة حادة مع زميلتها مرام البلوشي، أثناء تواجدهما في موقع تصوير لأحد الأعمال الفنية، حيث أرادت شهاب نقل أجواء التصوير لمتابعيها، وهو ما أزعج البلوشي التي سارعت لتحذيرها من نشر أي صورة لها بلهجة غاضبة، بالرغم أن الممثلة المصرية أكدت أنها لم تقم بتصوير البلوشي دون علمها، إلا أن الأخيرة طالبتها بإسلوب حاد احترام خصوصيتها.

وبدت الأجواء مشحونة بين النجمتين، بينما أكدت رانيا شهاب أنها وثّقت العديد من مقاطع الفيديو لها في ذلك اليوم لكنها لم تحتفظ بها في ظل غضب البلوشي، وأشارت أنها لن تحذف الفيديو رغم مطالب زميلتها بوقف التصوير، وقالت: "أقسم بالله رح أخلي الناس كلها تشوفه.. بكيفي"، فيما بدت علامات الغضب واضحة تماما على ملامحها.