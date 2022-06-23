انت الان تتابع خبر انغام تهاجم مبروك عطية بعد تصريحاته المثيرة للجدل: كسفتنا الله يكسفك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت الفنانة انغام هجوم شديد على الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسا الإسلامية السابق بجامعة الازهر، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل والتي تطالب فيها النساء أن تخرج من منازلها إلى الشارع بـ “القفة” أو الملابس التي لا تظهر مفاتنها حتة لا تتعرض للحوادث المماثلة، لما حدث لطالبة المنصورة التي ذبحت في الشارع.

انغام تهاجم مبروك عطية بعد تصريحاته المثيرة للجدل

وبالرغم من إعلان مبروك عطية تعليق جميع حساباته الرسمية واعتزاله السوشيال ميديا، هاجمته انغام هجوماً حاداً على وصفه للنساء بان يخرجوا بقفة، وكتبت تغريدة قصيرة لها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قبل ساعات قليلة، قائلة “عيب تكون مصري، عيب جداً تتحسب على الأزهر الشريف، قفة !!!.. #تحيا_مصر وسيدات مصر أحرار ومش هاذكر اسمك كفاية القفة.. كسفتنا الله يكسفك”.

مبروك عطية يعلن اعتزاله الظهور وتعليق حساباته

وأعلن مبروك عطية أمس تعليق كل حساباته الشخصية على السوشيال ميديا، وقال في بث مباشر له “بكل هدوء أقدم هذا اللقاء الأخير.. وقد سميته، لهذا وجبت الإجازة وقد أعود وقد لا أعود، بنعلم الطلبة في الجامعات إن من أخطاء البحث العلمي هو النقل عن مصدر وسيط، وذلك بسبب توفر المرجع الأصل، الفيديو كان واضح ودعوت لنيرة 9 مرات وفي سري، ودعوت لها بقاض ينفذ حكما عاجلا.. ولم أقل إن البنت كانت محجبة أو نازلة بشعرها.. ولم أبرر القتل باسم الحجاب”.