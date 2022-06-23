انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة مؤثرة من هاني شاكر لـ حمو بيكا: بحبك بس الفن مش بالعياط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رسالة مؤثرة إلى حمو بيكا، وعلق على الأزمة التي تعرض لها مطرب المهرجانات الشعبي مع نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد الإضطرابات الكثيرة التي حدثت بينهم.

هاني شاكر يكشف ما فعله مع حمو بيكا

وتحدث المطرب هاني شاكر أثناء حواره مع الإعلامية إنجي مقدمة برنامج “مصر الجديدة”، وهو الذي يبث على قناة إي تي سي مساء أمس الأربعاء، قائلاً “اللي اتعمل مع حمو بيكا متعملش مع أي حد ولا شاكوش ولا عمر كمال”.

رسالة مؤثرة من هاني شاكر لـ حمو بيكا بعد الأزمة

وتابع شاكر قائلاً “جبناله مدرس مخصوص عشان مخارج الألفاظ وعشان يغنى صح وراح مرة واحدة، وتراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا، لمدة عامين، وكتر خيرك دعيت عليا خلال شهر رمضان وأنا عمري ما أذيتك، هو طيب وأنا حقيقى بحبه.. بس الفن مش بالعافية ومش بالعياط”.

وأضاف قائلاً “تاريخ حمو بيكا واغانيه فى البداية شئ مخذل وكلنا بنتبرأ منها وجتلك فرصة مرة واتنين والمرتين سقطت، ولو احنا فى بينا وبينك حاجة كنا نفذنا حكم الحبس وانا أعضاء المجلس بنراعى ربنا ومش بنحط حد فى دماغنا”.