هاني شاكر لـ حمو بيكا: انت طيب وبحبك.. بس الفن مش بالعافية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 01:25 مساءً - علّق الفنان هانى شاكر ونقيب المهن الموسيقية على أزمة حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية، مع نقابة الموسيقيين.

وقال هاني شاكر، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء أمس الأربعاء: "اللي اتعمل مع حمو بيكا متعملش مع أي حد ولا شاكوش ولا عمر كمال".

وأضاف هاني شاكر: "جبناله مدرس مخصوص عشان مخارج الألفاظ وعشان يغنى صح وراح مرة واحدة، وتراجعت عن تنفيذ حكم بحبس حمو بيكا، لمدة عامين، وكتر خيرك دعيت عليا خلال شهر رمضان وأنا عمري ما أذيتك".

وتابع هانى شاكر: "هو طيب وأنا حقيقى بحبه.. بس الفن مش بالعافية ومش بالعياط".

وأوضح هانى شاكر :"تاريخ حمو بيكا واغانيه فى البداية شئ مخذل وكلنا بنتبرأ منها وجتلك فرصة مرة واتنين والمرتين سقطت ".

وأختتم هانى شاكر:"ولو احنا فى بينا وبينك حاجة كنا نفذنا حكم الحبس وانا أعضاء المجلس بنراعى ربنا ومش بنحط حد فى دماغنا ".