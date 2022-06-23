انت الان تتابع خبر اتفرج - منة فضالى تسبق الجميع بالأخضر الملزق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالى، مجموعة من الصورة الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالى، لأخر جلسة تصور خضعت لها، حيث ارتدت بدلة من اللون الأخضر الكامل الضيفة والمكشوفة من منطقة الصدر مع ترك شعرها على ظهرها واستخدامت الكثير من المكياج مما أثار إثار اعجاب كافة جمهورها ومحبيها.

وحظيت بالكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصورة مثل حبيبتي يامنوش بحبك ياقلبي- قمر ماشاء الله – عايقة اوووي- حبيبتي منوش القمر- أستاذة منة فضالي بارك اللة فيكى يارب ويحميكى يارب ويسعديك ويهنيكى يارب.