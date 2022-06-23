حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:28 مساءً - طالب مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعودته للغناء فى مصر وحصوله على تصريح من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال حمو بيكا من خلال البث المباشر :" ليه تمنع الفرحة من على وشوش الناس وحشونى صحابى واخواتى وكل حاجة فى مصر ،أنا بقالى شهر عدى عليا كأنه 100 سنة برا مصر ، مصر أم الدنيا وهتفضل بخير, سيبونا نشتغل جوه بلدنا، أنا هنا شغال بس مش بحس بطعم النجاح غير فى بلدى مصر".

وأضاف حمو بيكا :"الحمدلله عندى حفلات فى دبى وتركيا ولبنان تكفينى سنة ،انا طالع افضفض معاكوا شوية مش زعلان ان انا مش شغال فى مصر ,انا زعلان انكو حرمتوا جمهورى منى , كل اللى طلبه سيبونى اشتغل زى زمايلى كل مطربين المهرجانات والراب خدوا الكارنيهات مفضلش غيرى".

وتابع حمو بيكا :"بلاش تقفوا فى طريقنا , مش مبقاش فى العمر غير حاجة بسيطة ومفيش حاجة دايمة غير السيرة الطيبة وسيبوه الملك للمالك وبلاش تقطعوا فى أرزاق الناس الحياة صعبة وسيبوه الناس ترزق ربنا اللى بيقسم الأرزاق ".

واكمل حمو بيكا :" الرزق بيتاخد منى فى مصر , ربنا جبلى رزق فى مكان تانى فى مكان محدش بيقول فيه ممنوع , فى نقابة هنا فى دبى بس محدش بيقولك انت ممنوع ولا متشتغلش ".

وأوضح حمو بيكا :" هنا الناس بتقدر الفن وكل واحد فى حاله اللى عايز يشتغل يشتغل والخير هنا كتير وفى بلدنا الخير اكتر سبونا نرزق ".

وأختتم حمو بيكا :" رسالة لأمى وحشتينى وربنا ميحرمنى منك واخواتى وحشتونى وزوجتى ووش الخير هى حاليا معايا فى السفر وبلاش تتنمروا على حد ".

هانى شاكر يعلق على أزمة حسن شاكوش

علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على أزمة النقابة مع حسن شاكوش، مطرب المهرجانات الشعبية الأخيرة.

وأضاف “شاكر”، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" الذي يبث على قناة "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة التظلمات بنقابة المهن الموسيقية قبلت التظلم الثالث المقدم من حسن شاكوش، بعد فحص أسبابه، ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف، ومدى التزامه بقرارات النقابة، والعقوبات المفروضة عليه.

وتابع نقيب الموسيقيين، أنه تمت متابعة اعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شعب الموسيقي، والألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح.

وتابع أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش قدم اعتذارا لمجلس نقابة المهن الموسيقية، وتم قبوله.