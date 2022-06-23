انت الان تتابع خبر أنغام منتقدة تصريحات مبروك عطية: سيدات مصر أحرار.. كسفتنا الله يكسفك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقدت المطربة أنغام التصريحات التي أدلى بها مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تعقيبًا على مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، على يد زميلها، أمام سور بوابة الجامعة.

حيث نشرت “أنغام” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قالت فيها: “عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب علي الأزهر الشريف، قفة”.

وتابعت: “”مصر حرة، تحيا مصر، وسيدات مصر أحرار. ومش هاذكر اسمك، كفاية القفه، كسفتنا الله يكسفك”.

هجوم على مبروك عطية بعد تصريحاته عن مقتل طالبة المنصورة

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد شنت هجومًا حادًا على الدكتور مبروك عطية، بعد تصريحاته عق واقعت مقتل طالبة المنصورة، والتي هاجم فيها الفتيات، وطالبهن بارتداء الحجاب والزي الشرعي، حتى لا يتعرضن للذبح.

وقد أعلن المجلس القومي للمرأة، عن تقدمه ببلاغ ضد “عطية”، مطالب بمحاكمته فورًا على خلفية تلك التصريحات.

وبعد الهجوم الذي لاقاه “عطية” عقب تصريحاته؛ أعلن في فيديو بثه من خلال حسابه على موقع “فيس بوك”، عن اعتزاله الظهور الإعلامي، حيث قال نصًا: “بكل هدوء وبكل رغبة في الوصول إلى رضا الله، أقدم هذا اللقاء الأخير، وسميته لهذا وجبت الإجازة، قد أعود بعدها أو لا أعود”.

وأوضح أنه دعا للطالبة نيرة 9 مرات وفي سره 90 مرة، ودعا الله بأن يرزقنا بقاضِ يقتص من القاتل، مشيرًا إلى أنه لم يقدم عدم الحجاب مبررًا للقتل، وأن هناك البعض ممن أساء فهم تصريحاته، مطالبهم بالرجوع إلى مقطع الفيديو الأصلي.