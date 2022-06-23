تعرف علي تفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسل البيت بيتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أذيعت الحلقتين التاسعة والعاشرة من الموسم الأول لمسلسل البيت بيتي، والذي تم طرحه عبر منصة شاهد الإلكترونية.

وشهدت الحلقات الأخيرة من مسلسل البيت بيتي، العديد من الأحداث ومنها استكمال اشرق ( سليمان عيد ) سرد الحقيقة كاملة، حيث كشف عن تفاصيل القصر التي انهي حياة كل من فيه ، حيث قام عم ( شوقي ) بقتل والدته (علا رامي ) بعد إصابته بحالة عقلية عقب إجباره علي تطليق فتحية الخادمة وهي حامل منه، ثم قام والده بقتله بينما قتلته فتحية حين رات المشهد.

أما والد ( شوقي) فقام بقتل الحارس (محمود حافظ ) حتي لا ينكشف السر ، لتبدأ من هنا حلول اللعنة علي القصر .