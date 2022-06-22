انت الان تتابع خبر حقيقة خبر وفاة الفنان رشيد عساف الممثل السوري الشهير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، الساعات القليلة الماضية، بعد نشر بعض المواقع، خبر "وفاة الفنان رشيد عساف الممثل السوري الشهير"، فيما ذهبت منصات أخرى إلى البحث عن السبب والتفاصيل الدقيقة لذلك.

ونشرت مواقع إعلامية عربية خبر وفاة رشيد عساف النجم السوري المشهور عن عمر ناهز 63 عاما دون ذكر مصدر دقيق وموثوق لهذه المعلومة، قبل أن تخرج مصادر رسمية وتؤكد عدم صحة كل ما يتم تداوله بشأن الفنان.

واستغربت المصادر الحالة التي وصلت لها بعض المنصات الإعلامية والتي نشرت أخبار عن وفاة رشيد عساف وكذلك السبب، مؤكدة أن النجم السوري بخير ولم يصب بأي أذى ولا صحة لما يتم تناقله حول موته أو مرضه.

ويعد رشيد عساف أحد أبرز القامات الفنية السورية في السنوات الأخيرة الماضية، إذ ظهر بشكل جيد خاصة في المسلسلات التاريخية القديمة ويعتبر حاليا من الاعمدة النادرين الذين ليس لهم مثل في المجال الفني في سوريا.

رشيد عساف السيرة الذاتية:

ومنذ العام 1976 ميلادي يمارس رشيد عساف العمل الفني بشكل متقن، وله العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية، من أبرزها "زمن البرغوت، الخربة، الواق الواق، أمطار صيفية، الحدود، خورفكان، قمر بني هاشم.

ويعتبر مسلسل طوق البنات من أشهر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان رشيد عساف في السنوات المنصرمة، حيث ظهر مع بناته وزوجته بدور الرجل الثوري البطل بعدما عثر على ابنته التي تم اختطافها في الصغر وعادت كبيرة.

إذن خبر وفاة رشيد عساف المتداول ما هو إلا شائعة صدقتها بعض وسائل الإعلام دون التاكد منها، حيث يواصل النجم السوري تقديم الأدوار السينمائية المميزة وينتظر جمهوره الأعمال الجديدة له في الفترة القريبة القادمة.