انت الان تتابع خبر اتفرج – سندريلا العرب رانيا يوسف تفوز بكل جدراة على الجميع في هذا الظهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعي الفنانة رانيا يوسف، إلي خلق حالة من الجدل بصفة دائما حولها، حيث أنها تقوم دايما بنشر صور وفيديوهات لها بملابس مثيرة وغير تقليدية نهائية عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت رانيا يوسف، في أحدي الحفلات مرتدية فستان من اللون الأسود المشكوف من منطقة الصدر ،بشكل أثار إعجاب محبيها، مع ارتداء قبعة،مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلقت الفنانة علي الصور قائلة ظننت أن القوة تكون في المواجهة , فأكتشفت أنها بالتجاهل.

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصور مثل ياعيني عليك وعلي جمالك واناقتك،،فخامة اسمك تكفي يا جميلة الروح والمظهر كلك ذوق وجمال وفخامة وهيبة،،أحبك بكل تفاصيلك ست رانيا…متابعك..من. دولة.. ليبيا.