شاهد – فوز العتيبي تستفز جمهورها بهذا القرار الصادم : جلطنا أعداء الحب

انت الان تتابع خبر اتفرج – فوز العتيبي تستفز جمهورها بهذا القرار الصادم : جلطنا أعداء الحب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفاشينيستا السعودية ​فوز العتيبي، عن قرار مفاجئ خلال الساعات الماضية، مما جعلها تكون في صدارة مرحركات البحث، حيث أنها قررت العودة مره أخري إلي زوجها السابق أحمد الموسى لاعب كرة القدم الشهير داخل المملكة.

ونشرت فوز العتيبي مجموعة من الصور عبر تطبيق سناب شات تجمعها مع الموسي معلقة “فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر”.

وأثار هذا القرار غصب الكثير من محبي والمعجبين بالفاشينيستا السعودية حيث أنه ما قامت به حيث اعتبره استخفافا وتلاعبا بالمتابعين، في حين أطلق بعضهم حملة “إلغاء المتابعات عنهما”، خاصة في ظل تكررها كثيراً أنها لا تريد العودة مرة آخري إلي زوجها وتأكيدها المستمر أنه الانفصال جري بطريقة رسمية.

ومن جانبه نشر أحمد الموسي صورة له علي تطبيق سناب شات في وقت سابق معلناً زواجه من امراة ثانية قائلا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة لي، وأمّا لأبنائي جعله الله بداية خير لنا.

الإ أنه عاد صباح اليوم الأربعاء بنشر صورة جديدة قائلاً ” هذه الزوجة الصالحة تزفني بزواجي الثاني منها“، وقصد بها فوز العتيبي.