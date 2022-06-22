انت الان تتابع خبر الكاميرات ترصد بيكيه بموقف فاضح تثبت خيانته لشاكيرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي نفى فيه خيانته لشريكته المغنية الكولومبية شاكيرا، شوهد نجم برشلونة جيرارد بيكيه مع فتاة شقراء يستمتعان بأمسية وتظهر عليهما علامات الانسجام والسعادة.

حيث سافر بيكيه إلى ستوكهولم لحضور القمة الدولية التي تحمل عنوان "عقول رائعة"، والتقى فيها شخصيات ناجحة من مختلف أنحاء العالم، بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وأكدت المدونة السويدية وسيدة الأعمال كاترين زيتوميرسك التي حضرت المناسبة، أن بيكيه كان بصحبة فتاة شقراء، وكان يرتدي سترة مع قبعة سوداء مثل الجميع، لأنها كانت حفلة خاصة للغاية. والتقى النجم بالمغنية أليشا كيز، وعارضة الأزياء نعومي كامبل، والممثل إدوارد نورتون، وكبار رجال الأعمال، لكن الشقراء التي كانت بصحبته لا تزال مجهولة.

ومن ناحية أخرى، هددت فتاة إسبانية برفع دعاوى قضائية نظراً لتشويه سمعتها، بعد ان وصفتها وسائل الإعلام بأنها عشيقة جيرارد بيكيه، التي تسببت بإنهاء علاقته التي دامت 12 عاماً مع المغنية الكولومبية شاكيرا، وظهرت الفتاة في برنامج "سوشيليت" الإسباني لتدافع عن نفسها قائلة: "أنا أصبحت جزءاً من القصة دون علمي، ولم أتخيل يوماً أن أكون في هذا المكان وأن تظهر معلوماتي الشخصية إلى العلن".

هذا وكانت عائلة شاكيرا قد تقدمت بشكوى لدى الشرطة في برشلونة بسبب المضايقات التي تتعرض لها الفنانة في منزلها حيث تقيم مع ولديها ميلان وساشا، حيث ترك أحد المعجبين من أصل روسي رسالة بالأصباغ في الشارع المقابل للمنزل، يعبر فيها عن حبه لها واستعداده للزواج منها فورًا، كما قام شخصا آخر بفتح صندوق البريد وإيداع رسالة يومية لها.



