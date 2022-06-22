انت الان تتابع خبر هل تذكرون فرقة مياس؟ هذا ما فعلته ببرنامج المواهب الأمريكية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبهرت ​فرقة مياس​ اللبنانية، الحاضرين، ولجنة التحكيم، خلال مشاركتها في العروض الاولى لبرنامج "America’s Got Talent" وحصدت بعد تقديمها لوصلة رقص إستعراضية، الباز الذهبي والذي سيمكنها من العبور الى العروض المباشرة والنهائية.

وتفاعل الجمهور المتواجد مع فرقة مياس بشكل لافت، وسط التصفيق الحار والصرخات المنبهرة بأداء الفرقة، ولم تخفي لجنة التحكيم انبهارها واعجابها الكبير بالأداء، وكانت المفاجأة في النهاية بمنح النجمة العالمية ​صوفيا فيرغارا​ الباز الذهبي للفرقة.

كما دعم رواد مواقع التواصل الإجتماعي مياس وحيوهم على النجاح الذي يحصدوه في كل مشاركاتهم، وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق هذه اللحظة، عاكسةً الوجه الحضاري والابداعي للبنان في ظل الظروف التي تعصف به.

وتحدثت المتسابقات اللبنانيات عن الصعوبات التي يواجهنها في بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة الأداء،وقالت احداهن: "إن وجودنا هنا، والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة العربية أن تفعله، وفي حال فوز فرقة "ميًاس" بلقب برنامج اكتشاف المواهب الأمريكي تنتظرهن جائزة مالية قدرها 1 مليون دولار.

تتكون فرقة مياس من 31 راقصة يدربهن اللبناني نديم شرفان، واسم ميًاس هو حركة الجسد بطريقة ممشوقة، ونجحت الفرقة في الحصول على لقب في برنامج اكتشاف المواهب العربي Arab's Got Talent، عام 2019.

هذا وسبق ان أبهر شاب مصرى يدعى مدحت ممدوح، لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير America's Got Talent، أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، وخطف أنظار الجميع ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد انهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.