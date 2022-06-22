انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تستعرض مطبخها.. والمتابعون: لو ده المطبخ أومال البيت عامل إزاي! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أحدث إطلالة لها، نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استعرضت من خلالها مطبخ منزلها.

حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور تظهر فيها وهي جالسة في مطبخ منزلها، مرتدية فستانًا منقوشًا بالورود الزرقاء.

وقد نالت الصور إعجاب الآلاف من متابعي “هيفاء” على “إنستجرام” وأبدى البعض منهم دهشته من شكل المطبخ، وتساءل بعض المتابعون: “لو ده المطبخ أومال باقي البيت عامل إزاي”.

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، كانت قد انتهت من تصوير كليبها الجديد لأغنية “تيجي تيجي”، والذي تقدم من خلاله مجموعة من الاستعراضات الراقصة، كما تستعد لطرح أحدث أغنياتها وهي بعنوان “قاعدة وبتفرج”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.