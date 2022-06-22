انت الان تتابع خبر بفستان أسود بسيط.. رانيا يوسف تسحر متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص الفنانة رانيا يوسف بصورة مستمرة على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث إطلالات لها، والتي تتميز بالرقة أحيانًا والبساطة أحيانًا أخرى.

وقد نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تظهر فيها وهي مرتدية فستانًا أسود اللون، يتوسطه حزام، وعلى رأسها قبعة بلون الفستان، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “ظننت أن القوة تكون في المواجهة، فاكتشفت أنها بالتجاهل”، وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها على موقع “إنستجرام”.

يُذكر أنه من المقرر عرض أحدث أعمال رانيا يوسف وهو مسلسل “عالم تاني”، خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، نضال الشافعي، نبيل نور الدين، مروة عبد المنعم، من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.