فن ومشاهير

ردا على شائعات اختفائها واختطافها، التي انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل، نشرت المطربة آمال ماهر، مجموعة صور لها أثناء استمتاعها بأجازة الصيف، في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير معبرين عن سعادتهم بعودتها والاطمئنان عليها. هذا وانتشرت مؤخرا بعض الأخبار المثيرة للقلق حول اختطاف آمال ماهر، والاعتداء عليها جسدياً داخل السجن ومرورها بحالة نفسية وجسدية صعبة، وبعد ان ضجت مواقع التواصل بهذه الأخبار المؤسفة، اضطرت الفنانة المصرية مروى نصر المقربة من آمال أن تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة عبر منشور لها على فسبوك وكتبت: “أمل ماهر الحمد الله زي الفل وسط أهلها وهي بخير…انشاء الله راجعة قريب أوي…كل اللي بيتقال إشاعات”. يذكر ان آمال ماهر كانت قد أعلنت بداية العام الجاري عودتها للفن، بعد قرار اعتزالها وغيابها عن الساحة الفنية في يونيو الماضي بسبب ظروف شخصية مرت بها خارجة عن إرادتها، ومن بينها وفاة عمتها. وجاء قرار الاعتزال بعد أغنية "اللي قادرة" وهي تتر مسلسل "ليه لأ" الذي حقق نجاحا كبيرا، وكتبت حينها عبر حساباتها الرسمية، "قد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال"،وشكرت كل من وقف الى جانبها وساندها من المقربين والجمهور. مخرج يفضح ياسمين صبري وتتصدر محركات البحث وسبب هذا القرار صدمة لدى جمهور آمال ماهر الذي طالبها بالتراجع عنه والعودة للفن حيث انها تمتلك صوتا واحساسا يعتبر الاجمل في العالم العربي، ورحب كثيرون بعودتها مرة أخرى.

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انت الان تتابع خبر خبر وفاة الفنان رشيد عساف يتصدر المواقع ومحركات البحث والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان السوري رشيد عساف بجلطة قلبية ما صدمة وقلق محبيه الذين بحثوا بشكل مكثف عن حقيقة الخبر وتفاصيله، ليتصدر اسم الفنان محركات البحث جوجل.

وبعد الضجة التي رافقت الخبر، خرجت بعض المصادر الاعلامية في سوريا والعالم العربي لتنفي هذا الخبر، وتؤكد بان الاخبار التي يتم تداولها حول وفاة رشيد عساف غير صحيحة، وان الفنان يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لوعكة صحية.

وعلى صعيد آخر، حصد فيلم “خورفكان” من بطولة رشيد عساف ونخبة من الممثلين، ثلاث جوائز في مهرجان أثفيكفاروني السينمائي الدولي في الهند، وذلك بأول مشاركة له في المهرجانات السينمائية الدولية، ونال جائزة أفضل فيلم آسيوي، وجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل مخرج لفيلم آسيوي، ضمن عدد كبير من الأفلام العالمية المشاركة في المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في قالب تاريخي حول اﻷحداث التي جرت في العام 1507 من حيث مقاومة خورفكان للاحتلال البرتغالي بقيادة الجنرال أفونسو دي البوكيرك مع أسطوله البحري.

رشيد عساف ممثل سوري، واحد اهم الفنانين المخضرمين الذين شهدوا مراحل تطور الدراما السورية، برز في الأدوار البدوية والتاريخية والعديد من الأعمال الأخرى، وللفنان رصيد ضخم من الأعمال الدرامية المتنوعة في السينما وفي الشاشة الصغيرة، ابرزها: فيلم الحدود، والأرجوحة، ومسلسل دائرة النار، البواسل، الفوارس، العبابيد، الخربة، طوق البنات وغيرها الكثير.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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