انت الان تتابع خبر خبر وفاة الفنان رشيد عساف يتصدر المواقع ومحركات البحث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان السوري رشيد عساف بجلطة قلبية ما صدمة وقلق محبيه الذين بحثوا بشكل مكثف عن حقيقة الخبر وتفاصيله، ليتصدر اسم الفنان محركات البحث جوجل.

وبعد الضجة التي رافقت الخبر، خرجت بعض المصادر الاعلامية في سوريا والعالم العربي لتنفي هذا الخبر، وتؤكد بان الاخبار التي يتم تداولها حول وفاة رشيد عساف غير صحيحة، وان الفنان يتمتع بصحة جيدة، ولم يتعرض لوعكة صحية.

وعلى صعيد آخر، حصد فيلم “خورفكان” من بطولة رشيد عساف ونخبة من الممثلين، ثلاث جوائز في مهرجان أثفيكفاروني السينمائي الدولي في الهند، وذلك بأول مشاركة له في المهرجانات السينمائية الدولية، ونال جائزة أفضل فيلم آسيوي، وجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل مخرج لفيلم آسيوي، ضمن عدد كبير من الأفلام العالمية المشاركة في المهرجان.

وتدور أحداث الفيلم في قالب تاريخي حول اﻷحداث التي جرت في العام 1507 من حيث مقاومة خورفكان للاحتلال البرتغالي بقيادة الجنرال أفونسو دي البوكيرك مع أسطوله البحري.

رشيد عساف ممثل سوري، واحد اهم الفنانين المخضرمين الذين شهدوا مراحل تطور الدراما السورية، برز في الأدوار البدوية والتاريخية والعديد من الأعمال الأخرى، وللفنان رصيد ضخم من الأعمال الدرامية المتنوعة في السينما وفي الشاشة الصغيرة، ابرزها: فيلم الحدود، والأرجوحة، ومسلسل دائرة النار، البواسل، الفوارس، العبابيد، الخربة، طوق البنات وغيرها الكثير.