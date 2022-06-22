انت الان تتابع خبر بعد أنباء اختطاف آمال ماهر وتعرضها للإغتصاب هذا ما حدث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردا على شائعات اختفائها واختطافها، التي انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل، نشرت المطربة آمال ماهر، مجموعة صور لها أثناء استمتاعها بأجازة الصيف، في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب، وعبرت عن اشتياقها لجمهورها، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير معبرين عن سعادتهم بعودتها والاطمئنان عليها.

هذا وانتشرت مؤخرا بعض الأخبار المثيرة للقلق حول اختطاف آمال ماهر، والاعتداء عليها جسدياً داخل السجن ومرورها بحالة نفسية وجسدية صعبة، وبعد ان ضجت مواقع التواصل بهذه الأخبار المؤسفة، اضطرت الفنانة المصرية مروى نصر المقربة من آمال أن تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة عبر منشور لها على فسبوك وكتبت: “أمل ماهر الحمد الله زي الفل وسط أهلها وهي بخير…انشاء الله راجعة قريب أوي…كل اللي بيتقال إشاعات”.

يذكر ان آمال ماهر كانت قد أعلنت بداية العام الجاري عودتها للفن، بعد قرار اعتزالها وغيابها عن الساحة الفنية في يونيو الماضي بسبب ظروف شخصية مرت بها خارجة عن إرادتها، ومن بينها وفاة عمتها.

وجاء قرار الاعتزال بعد أغنية "اللي قادرة" وهي تتر مسلسل "ليه لأ" الذي حقق نجاحا كبيرا، وكتبت حينها عبر حساباتها الرسمية، "قد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال"،وشكرت كل من وقف الى جانبها وساندها من المقربين والجمهور.

وسبب هذا القرار صدمة لدى جمهور آمال ماهر الذي طالبها بالتراجع عنه والعودة للفن حيث انها تمتلك صوتا واحساسا يعتبر الاجمل في العالم العربي، ورحب كثيرون بعودتها مرة أخرى.



