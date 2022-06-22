انت الان تتابع خبر مخرج يفضح ياسمين صبري وتتصدر محركات البحث والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بعد أزمتها مع المخرج سامح عبد العزيز، واعلانها الانسحاب من مسلسل الشادر، تصدر اسم الفنانة المصرية، ياسمين صبري، قائمة الأعلى بحثًا على محرك "غوغل".

حيث كانت قد خرجت ياسمين صبري لتعتذر عن المشاركة في مسلسل الشادر، للمخرج سامح عبدالعزيز، بعد غيابها عن الدراما لعامين كاملين، مٌشيرةً أنها ترغب بالعودة إلى التمثيل في سيناريو قوي، وانشغالها بتصوير فيلم، وهذا ما نفاه المخرج، مؤكدًا أنه تم استبعدها عن العمل لعدم ملائمتها للشخصية.

وبدورها صرَّحت سمر عبدالعزيز، شقيقة المخرج، ان شقيقها له رؤية محددة في الأعمال الفنية التي تتناول شخصيات شعبية، وهذا يحتاج الى مواصفات معينة في اختيار الممثلة التي تجسد الشخصية، ولم يرى في ياسمين الشخصية المناسبة لأداء الدور، مؤكدة: "الموضوع فيه تراضي ومفيش أي خلاف ومفيش أي حاجة".

من جهتها، ردت ياسمين على تصريحات المخرج عبر منشور غامض لرسمة فتاة تمارس الرياضية، كتب عليها: "نركز عليه في الخارج هو انعكاس لما نشعر به في الداخل"، متجاهلة بذلك تصريحات سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث مسلسل الشادر، في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، ويشارك في العمل أشرف عبد الباقي، ووفاء عامر، وطارق صبري، وكان من المقرر ان تؤدي ياسمين صبري دور الفتاة الشعبية لأول مرة، قبل الازمة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا.

يذكر ان آخر أعمال ياسمين مسلسل فرصة تانية في شهر رمضان 2020، الى جانب أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي و دياب، إدوارد، وغيرهم.