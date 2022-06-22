الاحد المقبل.. عرض مسلسل وش وضهر في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:26 مساءً - أعلنت منصة “شاهد” عن عرض مسلسل “وش وضهر” مع الساعات الأولى من صباح يوم 27 يونيو الحالي بتوقيت السعودية، ومن المقرر عرضه في مصر يوم 26 يونيو.

مسلسل “وش وضهر” تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار شادي عبد الله وأحمد بدوي، ومن إخراج مريم أبو عوف، وبطولة إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من النجوم.

مسلسل “وش وضهر” ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، وكان يحمل في البداية اسم “قانون العمل” قبل أن يتم تغييره بعد ذلك إلى “وش وضهر”.