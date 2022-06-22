اليوم.. بدء عرض فيلم Elvis في السينمات المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 02:26 مساءً - تبدأ السينمات المصرية مساء اليوم، بدء عرض فيلم Elvis الذي يقدم السيرة الذاتية لمسيرة الراحل إلفيس بريسلي، ويقوم ببطولته أوستن بتلر وتوم هانكس وغيرهم.

قال الممثل أوستن بتلر، إن العالمي من أصل مصر رامي مالك ساعده كثيرا بعد اختياره لتقديم شخصية أيقونة موسيقى الروك أند رول "إلفيس بريسلي" في فيلم Elvis.

رامي مالك الذي نال جائزة الأوسكار عن تجسيده شخصية فريدي ميركوري ملك البوب وبطل فرقة كوين البريطانية في فيلم Bohemian Rhapsody، كانت له تجربة رائدة في تقديم أعمال السيرة الذاتية لذا كان الملاذ الآمن للشاب أوستن بلتر.

وكشف أوستن بتلر الذي يبلغ من العمر 30 عاما، إنه عندما اختير للدور عام 2019، بمساعدة الممثل الشهير دينزل واشنطن، انتابته حاله من "البانيك أتاك" أو نوبة القلق لتخوفه من الفشل في مهمته.